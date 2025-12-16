Pai de Isabel Veloso desabafa nas redes sobre saúde da filha: ‘Angústia tenta dominar’

A influenciadora está internada em Curitiba desde o dia 26 de novembro, permanece sedada e aguarda o resultado de uma biópsia no intestino

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para desabafar sobre o estado de saúde da filha. A influenciadora está internada em Curitiba desde o dia 26 de novembro, permanece sedada e aguarda o resultado de uma biópsia no intestino.

Em uma mensagem publicada nos Stories do Instagram, Joelson compartilhou um desabafo marcado pela fé. “Quando o silêncio das notícias aperta o coração e a angústia tenta nos dominar, é nessa hora que a fé precisa falar mais alto”, escreveu.

Apesar do momento delicado, ele demonstrou confiança na recuperação da filha. “Confiar em Deus, mesmo sem entender, é um ato de amor e esperança. Seguimos em oração, acreditando que Ele está cuidando de cada detalhe”, afirmou.

Por fim, Joelson reforçou a mensagem de esperança: “Isabel está nas mãos do Pai, e n’Ele temos nossa confiança”.

Na última segunda-feira, 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, atualizou o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora segue sedada e estável, enquanto a família aguarda pelo resultado de exames.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos, e em outubro, ela passou por um transplante de medula.

