Pai de Zilu Godoi morre por complicações da Covid-19 em Goiás

Geraldo Godoi estava internado após fraturar três costelas e perfurar o pulmão

Divulgação/Instagram zilucamargooficial Geraldo Godoi estava internado em Goiânia após sofrer queda



O pai de Zilu Godoi, Geraldo Godoi, morreu na madrugada deste sábado, 7, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 89 anos e estava internado em Goiânia. Geraldo deu entrada no Hospital Ruy Azeredo após fraturar três costelas e perfurar o pulmão por causa de uma queda. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no hospital. A ex-mulher de Zezé Di Camargo confirmou o falecimento do pai em uma postagem no Instagram. Não haverá velório e o enterro será restrito aos familiares.

A cantora Wanessa Camargo lamentou a morte do avô nas redes sociais. “Oi, Vô! Agradeço à você, meu vozinho, por todo o amor e carinho que recebi de ti por toda uma vida. Por todas as histórias que me contou. Por todas as vezes que me fez rir com suas teimosias e implicâncias com a vó! Ah, como vou sentir saudades. Agradeço à você, meu vozinho, por ter segurado minha mão tantas vezes ao atravessar a rua. Por ter cuidado de mim quando meus pais precisavam de uma folga! Você está dentro de mim, e assim, sempre estará aqui. Dentro de cada um de nós sempre haverá um pedaço do senhor. Você me ensinou tanto, me deu tanto e através das lembranças doces e amorosas eu me sustento nessa existência. Te amo, seu Geraldo. Pai, que através do seu abraço ele possa sentir o nosso. Até, meu vozinho. Te amo pra sempre!”, escreveu a cantora.

A atriz Camilla Camargo também homenageou o avô postando uma foto dos dois no Instagram. “Meu amor! Ta doendo muito… como vou ficar sem sua alegria toda vez que for pra Goiânia? Sem ouvir suas histórias com a vovó, vc a provocando rs, eu amava e amo isso. O dia acordou cinza , esse covid fez o que eu temia, levou você da gente. Te amo seu Geraldo, sua história vive em mim, nos seus bisnetos, só sinto não ter te visto por causa dessa pandemia e ter te apresentado a Julia, mas sei que de onde estiver vc vai olhar por ela tb. Obrigada por tudo, ser sua neta é uma honra, que carregarei comigo pra sempre em sangue, alma e coração. Descanse em paz vozinho”.