Paramount+ libera imagens da nova temporada de Lioness

Estreia da segunda temporada da série está marcada para o dia 27 de outubro, com exclusividade na plataforma

Ryan Green/Paramount+ Lioness é produzido pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios exclusivamente para o Paramount+.



O Paramount+ acaba de anunciar que a segunda temporada da série original, Lioness, estreará com exclusividade, no dia 27 de outubro. Do indicado ao Oscar, Taylor Sheridan, o thriller de espionagem está, atualmente, sendo filmado no Texas (EUA) e conta com um elenco repleto de estrelas, incluindo a protagonista e produtora executiva da série, Zoe Saldaña, além de Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, do indicado ao Emmy, Michael Kelly, do vencedor do Oscar, Morgan Freeman, e da vencedora do Oscar e produtora executiva, Nicole Kidman. Lioness é produzido pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios exclusivamente para o Paramount+.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

À medida que a luta da CIA contra o terrorismo se aproxima de casa, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) recrutam uma nova agente Lioness para se infiltrar em uma ameaça previamente desconhecida. Com a pressão aumentando de todos os lados, Joe é forçada a enfrentar os profundos sacrifícios pessoais que fez como líder do programa Lioness. A série também traz no elenco: Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier. A série conta com Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox como produtores executivo, e é distribuída pela Paramount Global Content Distribution.

*Publicado por Marcelo Bamonte