Paulo André vence prova do líder e é o primeiro finalista do ‘BBB 22’

Atleta se consagrou depois que Arthur Aguiar esqueceu de apertar o botão de uma das etapas da dinâmica e foi eliminado; ator se junta a Douglas Silva e Eliezer no paredão

Reprodução/Globo Paulo André garante a primeira vaga na final do BBB 22



Paulo André é o primeiro finalista do Big Brother Brasil 222. Após 19 horas, o atleta venceu a prova do líder depois que Arthur Aguiar foi eliminado da dinâmica por não ter apertado o botão de um das etapas da prova. “Mãe, ganhei teu carro! Te amo, esse carro é seu. Pai e mãe, amo muito vocês”, comemorou. Mais cedo, os outros dois participantes também já tinham sido desclassificados por não terem cumprido com um dos regulamentos da prova. Com o resultado, o ator, que não ficou feliz e nem concordou com a desclassificação – ele chegou a dizer para a produção que devia ter tido um mau contato porque ele havia apertado o botão -, se junta a Eliezer e Douglas Silva no paredão que vai ser disputado no domingo, 24. Os três buscam uma vaga para a final da competição que será realizada na próxima terça-feira, 26. A confirmação da vitória do atleta será realizada nesta sexta-feira, 22, ao vivo pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt.