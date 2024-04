Paulo Ricardo é criticado após participação em festa do BBB 24

Na reta final do BBB 24, o cantor Paulo Ricardo participou da festa da casa mais vigiada do Brasil, nesta quarta-feira (3). O que ele não esperava era que seu comportamento seria duramente criticado pelos internautas e muitos apontaram racismo. O cantor abraçou todos os participantes: Isabella, Beatriz, Alane, Giovanna, Mc Bin Laden e Matteus, mas quando chega na hora de abraçar Davi, ele pula o participante. Nas redes sociais, o momento não passou despercebido e Paulo Ricardo está sendo muito censurado pela atitude.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Sabe o que é mais triste? O Davi sempre puxa a música do Paulo Ricardo com um sorrisão no rosto pra galera cantar. E no dia que ele vê o cantor pessoalmente, é desprezado pelo mesmo. 💔#BBB24 Racismo pic.twitter.com/3sExqERZMQ

— Chelly (@ChellyNederland) April 4, 2024