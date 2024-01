Petrobras oferece mais de 180 vagas em programa de estágio – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras informou que o processo seletivo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros



A Petrobras divulgou um novo edital para o programa de estágio, oferecendo mais de 180 vagas, com bolsa de R$ 1.825. A empresa informou que o processo seletivo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O regime de trabalho será híbrido, com atividades home-office e nas dependências da empresa, totalizando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Secretaria Municipal de Cultura organiza ‘Elas cantam São Paulo’

Como de costume, no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro é comemorado a data com diversos shows e atividades gratuitas, e neste ano nomes como Mart’nália, Lexa, entre outros artistas movimentaram a capital. Na celebração de 470 anos, a Secretaria Municipal de Cultura organizou o “Elas cantam São Paulo”. O tema aborda as mulheres que “ajudam a construir a identidade cultural da cidade”.

Vocalista do Red Hot Chili Peppers vai ganhar um filme baseado em seu livro

Autobiografia do vocalista do Red Hot Chili Peppers vai ganhar um filme baseado em seu livro “Scar Tissue: As Memórias do Vocalista do Red Hot Chili Peppers”. De acordo com a revista Deadline, a Universal Pictures adquiriu os direitos do longa e já deu início ao projeto.

Campeonato Paulista estreia neste final de semana

O campeonato paulista estreia neste final de semana. Começando às 17h com Bragantino e água santa e logo depois Botafogo-SP e Santos. Um pouco mais tarde, às 20h, o São Paulo recebe o Santo André no Morumbi. O último jogo do dia fica por conta de Ponte Preta e Mirassol.