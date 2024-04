‘Playboy’ com capa de Cleo Pires é vendida por R$ 30 mil

Leilão foi promovido pelo influenciador Lucas Hit, que está no ramo há mais de dois anos; edição rara só tem cem exemplares no Brasil

Reprodução/Instagram/@lucashit Comprador foi um cliente dos Estados Unidos



Uma edição rara da revista “Playboy” com capa de Cleo Pires foi vendida por quase R$ 30 mil. O leilão foi promovido pelo influenciador Lucas Hit, que está no ramo há mais de dois anos. A revista em questão foi publicada em agosto de 2010, à época com duas capas, uma para os compradores gerais e uma apenas com cem exemplares, que foram dadas a quem participou da edição. O ensaio em questão foi em comemoração aos 35 anos da publicação no Brasil e, mesmo nos dias de hoje, é muito valorizado. O influenciador disse que vendeu a edição por R$ 26.750 para um comprador que mora nos Estados Unidos e que, sem dúvidas, é a revista mais cara da história da Playboy, falou ele para o jornal “Extra”. Lucas também acha que, apesar das tecnologias e inteligencias artificiais, nada muda o sentimento do colecionador, que deseja ter o produto físico em mãos. “Já vendi mais de 3 mil revistas nos últimos dois anos. O colecionismo está mais vivo do que nunca, e nós amamos o impresso, o papel. Sempre penso que somos a última geração que ainda gosta e valoriza ter uma revista ou um jornal físico nas mãos, esse é um prazer que nenhum ensaio digital e nenhuma inteligência artificial pode fazer pela gente, não trocamos o papel por nada!”, completou.

