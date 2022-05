Prefeitura de São Paulo divulga programação da Virada Cultural; confira

Evento acontecerá no próximo final de semana e terá show de artistas de Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão e Pocah; serão mais de 300 atrações divididas entre sábado e domingo em oito regiões paulistanas

Divulgação/Prefeitura de São Paulo São Paulo irá promover a Virada Cultural no próximo final de semana, dias 28 e 29 de maio



A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 20, a programação completa para a Virada Cultural – evento que ocorrerá no próximo final de semana, dias 28 e 29 de maio. Inspirada no lema ‘Virada do Pertencimento’, a edição deste ano ocorrerá em oito regiões paulistanas: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro). No sábado, 28, às 17h, acontecerá a abertura do evento no Palco Freguesia do Ó com a apresentação do Maestro João Martins com a Vai-Vai.

Ao todo, serão mais de 300 apresentações artísticas representadas através de músicas, artes cênicas, danças e manifestações populares. A prefeitura estima que as apresentações contarão com um público circulante de 2 milhões de pessoas. Artistas como Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão, Pocah, BK, Rael, Black Alien, Rincon Sapiência, Diogo Nogueira, Barões da Pisadinha, Djonga e Paulin da Capital irão se apresentar para a população de São Paulo.

o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou, em nota, que a Virada Cultural é um “patrimônio da cidade” e que tem um significado especial neste ano, pois “os paulistanos confiaram em nós, seguiram os protocolos e acreditaram na vacina e isso nos permitiu retomar as atividades com segurança e responsabilidade”. “Estou ainda mais feliz porque a Virada estará em todas as regiões da cidade, dará voz aos talentos da periferia e unirá o erudito, o maestro João Carlos Martins, ao popular, que é a Vai-Vai, logo na abertura da grande festa da cultura paulistana”, finalizou.

A programação completa está disponível no site da Prefeitura de São Paulo. Confira abaixo alguns dos principais artistas que se apresentarão na Virada Cultural 2022:

Sábado, 28 de maio

– Palco Viaduto do Chá, no Anhangabaú:

18h | Vitor Kley (60 min)

20h30 | Margareth Menezes (90 min)

23h | Kevinho (90 min)

– Palco Campo Limpo, na Praça do Campo Limpo:

17h | Thaeme e Thiago (60 min)

19h | Vitão (60 min)

21h | Xande de Pilares (60 min)

– Palco M’Boi Mirim, na avenida Luiz Gushiken:

17h | Mumuzinho (60 min)

19h | Yasmin Santos (60 min)

21h | Rashid (60 min)

– Palco Grajaú, na rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252:

17h00 | Perifa no Toque + Mc IG (60 min)

21h00 | Yunk Vino (60 min)

– Palco Itaquera, na praça Brasil:

17h00 | Lauana Prado (60 min)

19h00 | Rael (60 min)

21h00 | Glória Groove (60 min)

– Palco Cidade Tiradentes, no Centro Cultural Cidade Tiradentes:

17h00 às 18h00 | Mv Bill convida Kmilla CDD (60 min)

19h00 às 20h00 | Karol Conká (60 min)

21h00 às 22h00 | Black Alien (60 min)

– – Palco Freguesia do Ó, na avenida Miguel Conejo:

17h00 | Maestro João Martins e Vai-Vai (60 min)

19h00 | Péricles (60 min)

21h00 | Mariana Aydar (60 min)

– Palco Butantã, na avenida Eliseu de Almeida, altura do número 4156:

17h00 | Chico César + Geraldo Azevedo (60 min)

19h00 | Arnaldo Antunes (60 min)

Domingo, 29 de maio:

– Palco Viaduto do Chá, no Anhangabaú:

1h30 | MC Paulin da Capital

2h | Mc Lipi

2h30 | Neguinho do Kaxeta (90 min)

15h | Luísa Sonza (90 min)

17h30 | Planet Hemp (60 min)

– Palco M’Boi Mirim, na avenida Luiz Gushiken:

15h | Coruja BC1 (60 min)

17h | Don Juan (60 min)

– Palco Grajaú, na rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252:

13h00 | Drik Barbosa (60 min)

15h00 | Bivolt (60 min)

17h00 | BK’ (60 min)

– Palco Itaquera, na praça Brasil:

13h00 | Pocah (60 min)

15h00 | Ferrugem (60 min)

17h00 | Djonga (60 min)

– Palco São Miguel Paulista, na avenida Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti:

15h00 | Hariel (60 min)

17h00 | Barões da Pisadinha (60 min)

– Palco Itaqueruna:

14h00 | Maneva (60 min)

16h00 | Frank Aguiar (60 min)

– Palco Parada Inglesa:

13h00 | Kevin O Chris (60 min)

15h00 | Clareou (60 min)

17h00 às 18h00 | Filipe Ret (60 min)

– Palco Freguesia do Ó, na avenida Miguel Conejo:

13h00 | Rincon Sapiência (60 min)

15h00 | Diogo Nogueira (60 min)

17h00 | Ludmilla (60 min)

– Palco Butantã, na avenida Eliseu de Almeida, altura do número 4156:

13h00 | Fresno (60 min)

15h00 | Céu (60 min)

17h00 | Pitty (60 min)