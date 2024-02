Presidente do PL é preso em flagrante – Headline News, edição 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante nesta quinta-feira, pelo porte de arma ilegal.Valdemar está entre os alvos da Operação Tempus Veritatis, que investiga organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Brasil registra 392.724 casos de dengue

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou um total de 392.724 casos prováveis de dengue. Segundo a pasta, também foram confirmadas 54 mortes pela doença, enquanto outros 273 óbitos são investigados

Benjamin Netanyahu rejeita proposta de cessar-fogo

O primeiro- ministro de Israel, Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de cessar-fogo com o Hamas e disse que a vitória na guerra no Oriente Médio, que completou quatro meses nesta quarta, é questão de tempos. Em entrevista à imprensa, ele reforçou um policiamento que tem realizado desde o começo do conflito, de que a única solução para a Faixa de Gaza é a derrota do grupo islâmico.