Preta Gil relembra fora de Ana Carolina: ‘O maior que levei na vida’

Durante sua festa de aniversário de 48 anos, a cantora e empresária Preta Gil falou sobre o crush que tem por Ana Carolina e relembrou um fora que recebeu da cantora. A comemoração, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira, 9. Enquanto se divertia no palco, Preta Gil disse que “quis casar” com a cantora e brincou com seu marido, Rodrigo Godoy, sugerindo um trisal entre os dois e Ana Carolina. “Foi vendo ela cantar assim que eu quis casar com ela. E ela não me quis, quis uma outra amiga minha, mas não vou falar nada. E aí mozi, vamos fazer um trisal com a Ana Carolina?”, brincou Preta Gil. Em seguida, ela falou mais sobre o fora que recebeu da cantora. “O maior fora que levei na minha vida foi dela. Isso faz uns 15 anos. Todo mundo sabe, essa história é famosa. Eu dei tudo para ela, dava joias… Ela quebrou a perna uma vez, fiquei empurrando aquela cadeira de rodas jurando que ela ia me comer e não comeu, mas está tudo bem”, contou, arrancando risos dos convidados.