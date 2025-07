Primeiro parque temático de Pokémon será inaugurado no Japão em 2026

Com 2,6 hectares, o PokePark Kanto ficará dentro do Yomiuri Land, o maior parque de diversões da capital japonesa, segundo a companhia de jogos eletrônicos

O primeiro parque temático da popular franquia Pokémon será inaugurado em Tóquio em 2026, anunciou nesta terça-feira (23) a Pokémon Company, filial do grupo japonês de jogos eletrônicos Nintendo. O “PokePark Kanto” terá 2,6 hectares e ficará dentro do Yomiuri Land, o maior parque de diversões da capital japonesa, segundo a empresa. “Queremos criar um lugar onde os Pokémon estejam sempre presentes e onde todos possam se divertir com eles”, declarou Junichi Masuda, diretor criativo da Pokémon Company, em um vídeo de apresentação.

O parque incluirá duas áreas: uma “Floresta Pokémon”, descrita como uma grande região selvagem, e uma área dedicada a lojas e atrações. O universo Pokémon nasceu em 1996 como um jogo para o console portátil Game Boy da Nintendo, antes de virar um fenômeno global. Inspirado na tradição japonesa de verão de caçar insetos, o jogo consiste em capturar e treinar “monstros de bolso” de olhos grandes, baseados tanto em ratos como em dragões, para que lutem.

Desde então, a franquia se expandiu para filmes, uma série de animação e o popular jogo de realidade aumentada para smartphones “Pokémon Go”. O Japão registrou um número recorde de visitantes nos últimos meses, o que tem impulsionado a demanda por atrações turísticas, como o parque e estúdio de “Harry Potter”, que foi inaugurado em Tóquio em 2023.

