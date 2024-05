Príncipe William visita hospital e fala sobre Kate Middleton

Administradora do hospital, Tracy Smith, perguntou sobre o estado de saúde da princesa Kate e príncipe respondeu ‘que ela está bem’, agradecendo pela preocupação

Imagem capturada por Ben Birchall e é distribuída pela POOL / AFP Futuro rei, de 41 anos, demonstrou bom humor ao cumprimentar os espectadores. As Ilhas Scilly são conhecidas por serem o refúgio favorito da família real, incluindo os três filhos do casal



O Príncipe William fez uma visita ao St. Mary’s Community Hospital, nas Ilhas Scilly, na última sexta-feira, onde compartilhou uma atualização sobre a esposa Kate Middleton. O futuro rei, de 41 anos, demonstrou bom humor ao cumprimentar os espectadores. As Ilhas Scilly são conhecidas por serem o refúgio favorito da família real, incluindo os três filhos do casal – príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Durante a visita, a administradora do hospital, Tracy Smith, perguntou a William sobre o estado de saúde da princesa Kate. O príncipe respondeu que ela está bem, agradecendo pela preocupação. Quando questionado sobre as crianças, William mencionou que elas estavam com inveja de não poderem estar presentes na visita.

Smith ainda perguntou se a família real planejava visitar as Ilhas Scilly no final do ano. O príncipe respondeu que talvez eles passem um tempo lá em particular no futuro. Enquanto isso, Kate Middleton, de 42 anos, tem se mantido fora dos holofotes desde que revelou seu diagnóstico de câncer em março.

