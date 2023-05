Programa do Silvio Santos procura ‘menina bambu’ que fez piada com o apresentador em 1985

Produção também está atrás de Moisés, que participou do Topa Tudo Por Dinheiro em 2001 e deixou todos em euforia

O Programa do Silvio Santos procura uma menina que fez a piada do “bambu” com o apresentador em 1985. No Twitter, o perfil oficial do programa compartilhou na quarta-feira, 3, uma imagem procurando a menina. “Estamos em busca da moça do ‘bambu’, que conseguiu deixar Silvio Santos sem palavras em 1985. Caso você a conheça, escreve nos comentários”, diz a publicação. Na época, a garota fez uma piada durante o programa do apresentador. “Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?”. Silvio Santos deu risada. Na sequência, a menina revelou: “O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo”, iniciou. “E o bambu?”, questionou Silvio. “Enfia no teu c*”, respondeu ela. Silvio ficou sem graça com a piada e tentou amenizar brincando com a situação. “Boca suja. Sem vergonha. E o bambu? E o bambu?”, repetiu ele, rindo. Além da “menina bambu”, o programa publicou nesta quinta-feira, 4, que está atrás também de Moisés, que participou do Topa Tudo Por Dinheiro em 2001 e deixou todos em euforia.