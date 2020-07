Promoção #TemIphoneNaPan

Acesse o Instagram da Jovem Pan e veja como concorrer a um iPhone e a um AirPods; confira o regulamento

Pandemia, grana mais curta, e você precisando trocar de celular? Então se liga, porque a Jovem Pan e o Sr. Banana, vão jogar na sua mão um iPhone 11! E além de levar o iPhone, temos mais um presente para você. Um AirPods! Aqueles fones sem fio que você sempre quis e que estava sem grana para comprar.

Para concorrer faz o seguinte:

Acesse o instagram.com/jovempanentretenimento Responda o post da promoção dizendo: Qual música você vai ouvir primeiro no seu novo iPhone e por quê? Use a hashtag #TemIphoneNaPan

O resultado da promoção será divulgado no dia 21 de agosto, no Pânico! Confira aqui o regulamento completo da promoção. Você de iPhone 11 e ainda levando um fone sem fio AirPods para casa! É mais uma da melhor do Brasil!

*Certificado de autorização SECAP/ME nº 03.008592/2020