Rafa Kalimann abre o jogo sobre relacionamento com José Loreto

Em entrevista ao Encontro, influenciadora falou sobre namoro recém-assumido com o ator de Pantanal

Reprodução/Instagram/rafakalimann Rafa Kalimann falou pela primeira vez sobre o namoro



A influenciadora Rafa Kalimann falou pela primeira vez sobre o namoro com o ator José Loreto, que vive o personagem Tadeu Aparecido Leôncio na novela pantanal, da TV Globo. Os dois assumiram o romance no último domingo, 7. Kalimann participou do programa Encontro desta quinta-feira, 11, e comentou a relação, dizendo que está vivendo um momento “leve e gostoso”. “Estou vermelha de vergonha! Não tem como fazer nada escondida! Estou feliz, meu coração está feliz e leve. Sou intensa, uma eterna apaixonada. Esse momento está assim, leve, gostoso. Estamos felizes com carreira, com vida pessoal, com tudo!”, disse Kalimann. A influenciadora também afirmou que os dois já se conhecem e disse acompanhar a produção da qual o novo namorado participa. “(Nós estamos juntos há) um tempo bom. O suficiente para a gente se conhecer bem!. Eu vejo tudo de Pantanal! Na hora do bordão, eu falei: ‘Vão catar’. Isso foi semana passada, o ‘aleluia arrepiei’”, completou Kalimann.