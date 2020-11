Rapper Venenosa morre de insuficiência cardíaca: ‘Lutou pelo sonho dela’, diz irmã

Nesta manhã, a família confirmou o falecimento, e pediu que as pessoas ajudem com doações para pagar o enterro da artista, já que eles não teriam condições financeiras

A rapper Venenosa morreu neste domingo, 22, de insuficiência cardíaca devido a complicações da asma. A informação foi confirmada pela família da cantora. Venenosa construiu uma reputação e ganhou notoriedade no cenário do rap por meio de participações em batalhas de rimas. No Youtube, ela tinha vídeos que ultrapassavam a marca de milhões de visualizações. “Agradeço o carinho que vocês tinham pela minha irmã. Ela lutou muito pelo sonho dela”, afirmou a irmã da MC, Fátima.

Ainda ontem, Venenosa publicou uma sequência de stories no Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça, em São Paulo. Ela mostrou que estava com um aparelho para ajudar na respiração e disse que estava sendo medicada com antibióticos. “Vou melhorar. Gratidão a todo mundo que está orando por mim”, afirmou. Nesta manhã, a irmã confirmou o falecimento, e pediu que as pessoas ajudem com doações para pagar o enterro da rapper, já que a família é muito humilde e não teria condições. “Eu estou gravando esse vídeo para pedir ajuda de vocês, somos muito humildes e não temos dinheiro para fazer o velório dela. Quem conhece sabe que ela amava festa e as pessoas, então quem puder ajudar com doações, qualquer quantia é válida”, pediu Fátima.

A notícia do falecimento gerou comoção entre os fãs e também entre artistas nas redes sociais. O rapper Xamã publicou uma foto abraçando Venenosa, com duas carinhas chorando. “Valeu, Venenosa MC. Vá em Paz”, escreveu o rapper Kamau. “Descanse em paz Venenosa… Hoje o céu ganha mais uma estrela, obrigado por todo aprendizado que você nos deixou para nós público de batalhas. A nossa musa das batalhas nos deixou”, lamentou uma seguidora. Bob 13, organizador da Batalha da Aldeia, onde Venenosa já travou diversos combates, divulgou uma mensagem de luto nas redes sociais, e informou que o velório será amanhã. Ele pediu, ainda, que as pessoas que tem condições de ajudar financeiramente doem qualquer quantia para o enterro.