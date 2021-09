Record apura acusação de estupro contra Nego do Borel e pode expulsá-lo de ‘A Fazenda 13’

Internautas pressionaram a emissora após cena em que a modelo pede para cantor ‘parar com isso’; assessoria de Nego diz que ‘tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality’

Reprodução/Record/21.09.2021 O cantor Nego do Borel é um dos participantes do reality show "A Fazenda 13"



O cantor Nego do Borel corre o risco de ser expulso de “A Fazenda 13” após ser acusado de ter assediado e estuprado a participante Dayane Mello. Internautas subiram a hashtag #estupronarecord após assistirem a uma cena em que Nego se deitou com a modelo e supostamente tentou forçar relações sexuais com ela. “Eu tenho uma filha, para com isso”, disse Dayane durante conversa com o artista carioca. “A Record informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality ‘A Fazenda’, envolvendo Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite”, posicionou-se, em nota, a emissora.

A assessoria imprensa da modelo disse que a equipe jurídica já se dirigiu ao sítio onde fica localizada a sede de “A Fazenda”. “Assim que possível, daremos mais informações sobre o ocorrido.” Já a equipe de Nego do Borel afirma que “não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados”. Ainda acrescenta que a repercussão pode ter sido insuflada por fãs de outros participantes. “Um tema grave como esse não pode ser arma de torcida de reality nem objeto de julgamento na internet”.

Veja a repercussão do caso:

Dayane pro Nego do borel: "eu tenho uma filha, para com isso" gente isso me doeu tanto 🥺 ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/YANTNBM6ci — VIVE STERELLA 🍫 (@Sterellaofc) September 25, 2021

SOBRE A FAZENDA A responsabilidade de uma emissora ao colocar alguém que responde processos por violência contra mulher é uma nova violência e não pode entrar em reality, ou fazer parte de conselho da criança, homem investigado não pode ser exemplo ou colocado em evidência. 👇 — Deputada Isa Penna #MarcoTemporalNão (@isapenna) September 25, 2021

A equipe jurídica está nesse exato momento a caminho do sítio onde fica localizada a sede de A Fazenda. Assim que possível, daremos mais informações sobre o ocorrido. Att, Equipe Dayane Mello. — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite. — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2021