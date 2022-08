Relembre a entrevista exclusiva de Jô Soares ao Morning Show

Apresentador e humorista morreu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos; ao programa da Jovem Pan, ele falou sobre a carreira e sobre o lançamento de sua autobriografia

Morning Show Apresentador construiu carreira de sucesso na TV brasileira



Em homenagem à morte do humorista e apresentador Jô Soares, 84, ocorrida nesta sexta-feira, 5, a Jovem Pan relembra uma entrevista exclusiva do comunicador ao programa Morning Show. A conversa aconteceu em 2017 e Jô falou sobre sua carreira e sobre sua autobiografia desautorizada, intitulada “O Livro de Jô”. O apresentador estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o final do mês de julho. A causa da morte não foi divulgada. O funeral de Jô será realizado apenas para a família e amigos próximos. A informação foi confirmada inicialmente pela ex-esposa dele, Flavia Pedras, nas redes sociais e, em seguida, pela equipe do hospital. Nascido em 16 de janeiro de 1938, Jô teve uma longa carreira no entretenimento brasileiro. O apresentador trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e TV Globo. Como apresentador, foi dono de programas como o “Jô Soares Onze e Meia”, no SBT, que comandou entre 1988 e 1999. Nos anos 2000, ele deu início a sua mais famosa atração, o “Programa do Jô”, na TV Globo, que foi ao ar até até 2016, quando o apresentador se aposentou.

Relembre a entrevista de Jô Soares: