Resident Evil: Requiem: O que já se sabe sobre o novo capítulo?

Se tem uma franquia que simplesmente se recusa a morrer (e a gente agradece por isso), é Resident Evil. E agora, com o anúncio de Resident Evil: Requiem, o terror volta a bater na porta, e dessa vez com a promessa de mexer fundo com os fãs raiz e com a nova geração.

Ainda envolto em mistério, Resident Evil: Requiem chega como o mais novo capítulo do universo da icônica franquia da Capcom, responsável por redefinir o survival horror lá nos anos 90. O título já chama atenção pelo nome: “Requiem” sugere despedidas, encerramentos ou talvez um renascimento sombrio.

A expectativa é que o jogo traga uma narrativa mais densa e emocional, possivelmente conectando eventos clássicos da saga com os acontecimentos mais recentes vistos em Resident Evil Village.

Rumores indicam que o novo capítulo pode resgatar elementos clássicos que consagraram a franquia desde Resident Evil: ambientação claustrofóbica, puzzles inteligentes e aquela sensação constante de que você nunca tem munição suficiente (o trauma coletivo segue vivo).

Ao mesmo tempo, a franquia vive uma fase de reinvenção. Depois do sucesso dos remakes — como Resident Evil 2 e Resident Evil 4, aCapcom mostrou que sabe equilibrar nostalgia e inovação como poucas empresas na indústria.

Conexões com o universo expandido

Além dos jogos, o universo de Resident Evil também se expandiu para o cinema e streaming, incluindo produções como o filme Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City e a série da Netflix lançada em 2022. Embora Requiem deva focar na linha principal dos games, é impossível ignorar como a marca se tornou um fenômeno transmídia.

Se o título realmente marcar uma despedida de personagens icônicos ou o encerramento de um arco importante, podemos estar diante de um dos capítulos mais emocionais da saga. E conhecendo Resident Evil, isso significa decisões difíceis, revelações chocantes e, claro, criaturas grotescas que vão invadir nossos pesadelos.

A pergunta que fica é: Requiem será um adeus ou o começo de uma nova era?

Uma coisa é certa, quando Resident Evil volta, o mundo dos games para para assistir. E os fãs? Já estão prontos para enfrentar mais um pesadelo.

As cópias serão liberadas dia 27 de fevereiro para PlayStation e Xbox