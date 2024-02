Ribeirão Rodeo Music divulga alguns nomes – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Ribeirão Rodeo Music 2024 divulgou a programação oficial do evento que acontecerá nos dias 20, 26, 27 e 30 de abril, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ana Castela, Gusttavo Lima e duplas como Jorge & Mateus e Zé Neto & Cristiano são nomes confirmados como atração.

Rival de miliciano Zinho é morto no Rio de Janeiro

Miliciano conhecido como Tubarão foi morto nesta manhã durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação ocorreu em uma casa de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o miliciano era líder de um grupo rival à milícia de Zinho, e atuava em Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu. Até dezembro de 2022, ele fazia parte da milícia de Zinho, mas em janeiro de 2023 os dois se tornaram inimigos.

Zelensky planeja mudança nas forcas armadas do país

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky anunciou que planeja uma mudança no comando das Forças Armadas do país, em entrevista à “Rai News”, da Itália. A possível saída do general Valeriy Zaluzhnyi faz parte de um plano maior para reformular a liderança militar desde a invasão russa há dois anos. O presidente afirmou que não se trata apenas da substituição de uma pessoa, mas sim de uma reestruturação na direção do país.

Sai hoje o sétimo eliminado do BBB 24

O público conhece nesta noite o sétimo eliminado do BBB 24. Alane, Beatriz, Juninho e Isabelle estão na berlinda e apenas um deixará a casa.