Rita Lee será homenageada pelo Bloco do Sargento Pimenta no Carnaval – Headline News, edição 17h

A cantora Rita Lee será homenageada pelo Bloco do Sargento Pimenta no Carnaval deste ano. Com o tema “Rita in The Sky With Diamonds” , o evento acontecerá no Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro, e em São Paulo, no pós-Carnaval do dia 18.

Benjamin Netanyahu rejeita cessar-fogo

O primeiro- ministro de Israel, Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de cessar-fogo com o Hamas e disse que a vitória na guerra no Oriente Médio, que completou quatro meses nesta quarta, é questão de tempos. Em entrevista à imprensa, ele reforçou um policiamento que tem realizado desde o começo do conflito, de que a única solução para a Faixa de Gaza é a derrota do grupo islâmico.

James Rodriguez rescinde com São Paulo

O jogador colombiano James Rodríguez rescindiu seu contrato com o São Paulo. Nos últimos dias, o atleta manifestou o desejo de deixar o clube, onde ainda não atuou em 2024 e não foi inscrito no Campeonato Paulista. Sua última partida foi em novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão.

Um dos criminosos mais procurados do país é preso

Um dos criminosos mais procurados do país, Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, conhecido como “Dako”, foi preso nesta quarta-feira, em sua residência no interior de São Paulo, em Valinhos, em uma ação do 1º BAEP e do GAECO do Ministério Público.