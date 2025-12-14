Roberto Carlos sofre acidente em gravação do especial de fim de ano da Globo

O cantor e mais três pessoas foram encaminhadas para hospital em Gramado; ninguém ficou gravemente ferido

MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cadillac conduzido por Roberto Carlos perdeu freio e atingiu três carros



O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente neste domingo (14) durante gravação do especial de fim de ano da Globo. O Cadillac conduzido pelo artista perdeu o freio e atingiu outros três carros com integrantes de sua equipe.

Segundo informações do Notícias da TV, o cantor e mais três pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A assessoria de imprensa da Globo informou que ninguém ficou seriamente ferido em decorrência do acidente.

Atração tradicional na programação de fim de ano da Globo, o “Especial Roberto Carlos: Noite Feliz” está sendo gravado em Gramado. Na edição deste ano, o cantor se apresentará em meio ao clássico cenário natalino da cidade.