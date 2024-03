Rock in Rio 2024 anuncia o rapper 21 Savage e o cantor Akon no Palco Mundo

O Rock in Rio anunciou novas atrações na noite desta terça-feira (26). Uma delas é o rapper britânico 21 Savage, que se apresentará no Palco Mundo no dia 13 de setembro, mesmo dia em que o americano Travis Scott e o brasileiro Matuê fazem seus shows. Outra novidade no line-up da edição de 2024 é o cantor americano Akon, que se apresenta no dia 22 de setembro, também no Palco Mundo. Esse dia, aliás, terá uma espécie de celebração dos anos 2000, com Mariah Carrey, Ne-Yo e Shawn Mendes. A banda brasileira NX Zero, liderada por Di Ferrero, será heardliner do Palco Sunset no dia 14 de setembro. De acordo com a organização do festival, o Sunset, sempre visto como um espaço alternativo, terá tamanho maior, com status de um segundo palco principal a partir dessa edição. O Rock in Rio anunciou ainda a presença do produtor musical canadense Deadmau5 no palco New Dance Order.

O Rock in Rio, que neste ano completa 40 anos, ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e terá atrações como Cindy Lauper, Kate Perry, Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Gaynor, Lulu Santos, Iza e Jão. Os ingressos custam R$ 795 na modalidade inteira. O público que adquiriu o Rock in Rio Card também já pode selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio. A escolha do dia é feita exclusivamente online por meio do site, na seção Meus Pedidos, até o dia 21 de maio. Durante o período de troca, o titular do Rock in Rio Card poderá escolher entre qualquer um dos dias do festival.