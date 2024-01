Rock In Rio divulga as datas de Ed Sheeran e Imagine Dragons – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Rock in Rio



O festival Rock In Rio, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro, terá o cantor britânico se apresentando no dia 19 de setembro, enquanto a banda norte-americana subirá ao palco no dia 14.

Conta de luz pode subir acima da inflação

A Aneel divulgou uma projeção indicando que a conta de luz deve subir acima da inflação em 2024. A alta média nas tarifas está estimada em 5,6%, enquanto as estimativas do mercado financeiro para o índice geral de preços são de 3,86%. No ano anterior, o aumento médio nas contas foi de 5,9%.

Avião russo cai e deixa mais de 70 mortos



Um avião de transporte militar russo Il-76 caiu na manhã desta quarta-feira e deixou mais de 70 mortos. A aeronave levava 74 passageiros, entre eles, prisioneiros ucranianos para serem trocados por soldados russos detidos pelo Exército da Ucrânia. A queda do avião aconteceu em Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, e explodiu ao cair.

Vinivius é o primeiro camarote a ser eliminado do ‘BBB 24’



O medalhista paralímpico Vinícius foi o quinto eliminado do ‘BBB 24’, se tornando o primeiro camarote a deixar a edição. O brother recebeu 9,92% dos votos, a menor média, para ficar. Luigi, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Alane que estavam no paredão também, permaneceram. A casa, agora, conta com 20 participantes na corrida para o grande prêmio que aumenta a cada eliminação.