Rock in Rio tem mais de 600 furtos de celulares e 38 detenções

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 18/09/2015. Público durante abertura dos portões da Cidade do Rock para o primeiro dia do Rock in Rio 2015, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.



O Rock in Rio registrou um total de 889 ocorrências, conforme dados da Polícia Civil, sendo que 780 delas aconteceram dentro do festival. Um dos principais problemas identificados foram os furtos de celulares, com 614 casos, dos quais 573 ocorreram na área interna da Cidade do Rock. Além disso, 38 pessoas foram detidas durante o evento, com 19 prisões em flagrante, ligadas à venda de produtos falsificados e à receptação de celulares roubados. Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, enfatizou a necessidade de implementar filtros nas ocorrências para aprimorar o planejamento de segurança em eventos futuros. Essa medida visa não apenas a proteção dos participantes, mas também a eficácia das ações policiais durante festivais de grande porte. A segurança é um aspecto crucial para garantir a tranquilidade dos frequentadores. Os relatos de fãs sobre furtos durante o festival foram frequentes. Um jovem compartilhou sua experiência de ter o celular roubado em meio a um tumulto, enquanto a mãe de outro jovem também relatou ter sido vítima de furto enquanto aguardava na fila para comprar água.

