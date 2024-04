Rock in Rio terá programação exclusiva para artistas nacionais

Festival acontece em setembro na Cidade do Rock; gêneros como samba, MBP, pop nacional e sertanejo são alguns dos estilos do ‘Dia Brasil’

Rock in Rio anunciou na última segunda-feira (29), que terá um dia do festival dedicado exclusivamente para artistas nacionais. Nomes como Luisa Sonza, Chitãozinho e Xororó, Alcione,Daniela Mercury e Simone Mendes são alguns das atrações confirmadas. Os shows que serão divididos em gêneros como sertanejo, MPB, bossa nova, samba, música clássica, rap, pop nacional e trap, acontecem no dia 21 de setembro e em diferentes palcos espalhados pela cidade do rock, como Palco Mundo, Palco Sunset, Global Village e Espaço Favela. O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 23 de maio de forma online pelo site oficial.

