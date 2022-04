Sabrina Sato faz dupla jornada e desfila por São Paulo e Rio em intervalo de quatro horas

Apresentadora precisou sair correndo do desfile da Gaviões da Fiel para poder chegar a tempo de cumprir o compromisso com a Unidos de Vila Isabel

Sabrina Sato fez uma missão impossível na madrugada deste domingo, 24. A apresentadora, que é rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, precisou sair correndo do Anhembi para poder chegar a tempo na Sapucaí, tudo isso em um intervalo de quatro horas. Apesar do atraso da escola paulistana, ela não precisou faltar ao seu compromisso e conseguiu desfilar pela escola carioca. O feito só foi possível graças a um bom planejamento e uma força tarefa. Assim que o desfile da Gaviões acabou, ela saiu correndo e fugiu das entrevistas para conseguir chegar no aeroporto a tempo, onde pegou um voo com destino a cidade maravilhosa. No avião, ela aproveitou para realizar a troca de roupa. Tudo foi muito apertado, entretanto, deu tudo certo e ela conseguiu cumprir com seus compromissos. A Gaviões da Fiel foi a segunda escola a desfilar na segunda noite de desfiles de São Paulo, já a Unidos de Vila Isabel era responsável pelo encerramento no Rio de Janeiro. No Twitter, a apresentadora expressou o seu sentimento e disse que estava muito emocionada com tudo. “Que emoção! Não sei nem por onde começar! Pela correria que foi ou pelos memes daqui”, declarou.