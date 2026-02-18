Sacola de presentes do Oscar: Lista de itens, valores e curiosidades

Um guia completo sobre o famoso kit “Everyone Wins”, seus itens extravagantes e quem são os sortudos que recebem os mimos

Divulgação/Oscar Cerimônia do Oscar está marcada para o dia 10 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles



A cerimônia do Oscar é conhecida mundialmente pela entrega das estatuetas douradas, mas nos bastidores, outro prêmio gera tanto burburinho quanto a vitória: a famosa “Gift Bag” (sacola de presentes). Diferente do que muitos pensam, este kit luxuoso não é oferecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas sim por uma empresa de marketing privada.

Repleta de itens que variam de viagens internacionais de alto padrão a procedimentos estéticos inusitados, a sacola serve como um prêmio de consolação milionário para os indicados que não levam o Oscar para casa, garantindo que, no final da noite, “todos ganhem”.

Ficha técnica da sacola

Nome Oficial: “Everyone Wins” Nominee Gift Bag.

Organizador: Distinctive Assets (empresa de marketing de Los Angeles).

Curador: Lash Fary (fundador da Distinctive Assets).

Público-Alvo: Indicados às categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Direção (aproximadamente 25 pessoas).

Valor Médio: Entre US$ 100.000 e US$ 200.000 (pode variar a cada ano dependendo dos patrocinadores).

Status: Não oficial (sem afiliação com a Academia do Oscar).

O que é a sacola “Everyone Wins”

A “Everyone Wins” é uma estratégia de marketing de nicho criada pela empresa Distinctive Assets. O conceito é simples: as marcas pagam uma taxa considerável (frequentemente milhares de dólares) para terem seus produtos incluídos na sacola entregue às maiores estrelas de Hollywood.

Para as marcas, o retorno sobre o investimento vem da associação com celebridades de alto nível. Se um ator famoso for fotografado usando um boné, comendo um chocolate ou desfrutando de uma viagem que estava na sacola, a publicidade gerada é incalculável.

É importante ressaltar que a Academia (AMPAS) parou de distribuir suas próprias sacolas de presentes oficiais em 2006, após questões levantadas pela Receita Federal dos EUA (IRS) sobre impostos. Desde então, a sacola da Distinctive Assets preencheu esse vácuo, tornando-se o “brinde” de referência da temporada de premiações.

Quem recebe os presentes

Ao contrário da crença popular, nem todos os convidados da cerimônia ganham a sacola milionária. A exclusividade é parte do apelo. O kit é enviado apenas para os indicados nas cinco categorias principais (“Big Five”) e, ocasionalmente, para o apresentador da cerimônia.

A lista de beneficiários inclui:

Indicados a Melhor Direção.

Indicados a Melhor Ator e Melhor Atriz.

Indicados a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante.

Outros indicados, como roteiristas, técnicos de som ou documentaristas, geralmente não recebem este kit específico, embora possam ganhar brindes menores em eventos paralelos.

O que tem na sacola: Categorias e exemplos

O conteúdo da sacola muda anualmente, mas segue um padrão de excentricidade e luxo. Os itens da edição de 2026 (referente aos filmes de 2025) e edições anteriores recentes exemplificam o nível de extravagância esperado.

Viagens e experiências de luxo

Esta é geralmente a categoria que inflaciona o valor total da sacola. Os pacotes de viagem costumam incluir estadias em locais paradisíacos com total privacidade.

Exemplos recentes: Estadias exclusivas em chalés na Suíça (como o Chalet Zermatt Peak), retiros de bem-estar no Sri Lanka, escapadas para resorts em St. Barths ou ilhas privadas no Caribe. Em anos anteriores, foi oferecida até uma estadia em um farol renovado na Itália.

Procedimentos estéticos e saúde

Talvez a categoria mais comentada pela imprensa, focada na obsessão de Hollywood pela juventude e estética.

Exemplos recentes: Vouchers para lipoaspiração de braço (“Celebrity Arms”), procedimentos de rejuvenescimento da pele com microagulhamento, suplementos de longevidade, sessões de terapia do sono e até consultas para transplante capilar.

Bens de consumo e itens curiosos

A sacola também contém uma infinidade de produtos físicos, que vão do útil ao bizarro.

Tecnologia e Casa: Churrasqueiras portáteis de alta tecnologia, adegas climatizadas para vinhos e liquidificadores portáteis.

Comida e Bebida: Chocolates artesanais veganos, pipocas gourmet, garrafas de tequila premium, gin de edição limitada e água infundida com hidrogênio.

Curiosidades: Em anos anteriores, as sacolas incluíram terrenos na Escócia (que conferem o título simbólico de Lorde ou Lady de Glencoe), estrelas batizadas com o nome do indicado e até papel higiênico de luxo.

Qual o valor real dos brindes

O valor total da sacola frequentemente gera manchetes sensacionalistas, citando cifras acima de US$ 200.000 (mais de R$ 1 milhão). No entanto, esse valor é a soma dos preços de varejo de todos os itens e serviços oferecidos.

Muitos dos itens mais caros (como as viagens ou reformas residenciais) são, na verdade, convites ou vouchers. Se o ator não utilizar o voucher para a viagem ao Japão ou para a reforma da casa, ele não “recebeu” aquele valor monetário efetivamente.

A questão dos impostos

Nos Estados Unidos, presentes desse valor são considerados rendimentos tributáveis pela Receita Federal (IRS). Isso significa que, se um ator aceitar a sacola e utilizar os itens, ele deve declarar o valor correspondente como renda e pagar impostos sobre ele. Por essa razão, alguns indicados optam por recusar a sacola ou doar os itens para caridade, evitando a fatura fiscal pesada.

Polêmicas e impacto

A natureza ostentatória dos brindes já gerou controvérsias. Em 2016, a Academia processou a Distinctive Assets por uso indevido da marca “Oscar” na promoção das sacolas, o que levou a empresa a deixar mais claro que não há afiliação oficial.

Além disso, em tempos de crises econômicas globais, a divulgação de brindes contendo viagens de luxo e procedimentos estéticos caríssimos ocasionalmente atrai críticas sobre a desconexão entre a elite de Hollywood e o público geral. Para contrabalancear, os organizadores têm incluído cada vez mais itens de marcas sustentáveis, produtos de empresas lideradas por minorias e doações filantrópicas em nome dos indicados (como milhares de refeições para abrigos de animais).

A sacola de presentes do Oscar permanece como um símbolo curioso da indústria do entretenimento: uma mistura de marketing agressivo, luxo desmedido e a celebração do status de celebridade.