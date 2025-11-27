Sally Rooney diz que pode ser impedida de publicar livros no Reino Unido por apoio à Palestina

O governo britânico classificou a Palestine Action (Ação Palestina) como uma organização terrorista

A escritora irlandesa Sally Rooney disse que os seus livros poderão deixar de ser comercializados no Reino Unido por causa de seu apoio ao grupo Palestine Action (Ação Palestina), que foi classificado como uma organização terrorista pelo governo britânico. A informação é do jornal The Guardian.

“É quase certo que não poderei publicar ou produzir qualquer trabalho novo no Reino Unido enquanto esta proibição estiver em vigor. […] Se a Palestine Action ainda estiver banida quando o meu próximo livro estiver pronto para ser publicado, esse livro estará disponível para leitores em todo o mundo e em dezenas de idiomas, mas não estará disponível para leitores no Reino Unido, simplesmente porque ninguém terá permissão para publicá-lo (a menos que eu me contente em distribuí-lo de forma gratuita)”, admitiu a autora de Pessoas Normais, durante ação judicial que busca reverter a inclusão do Palestine Action da lista de organizações proibidas.

E complementou: “Os meus romances têm sido influentes e populares na Grã-Bretanha, onde estou entre os autores literários mais vendidos da última década. O desaparecimento da minha obra das livrarias representaria uma incursão extrema do Estado no domínio da expressão artística.”

Em setembro, a autora venceu um prêmio literário, mas não viajou para receber o troféu alegando que tinha risco de ser presa.

