São Paulo Fashion Week transforma capital paulista em coração pulsante da moda na América Latina; veja programação

Com desfiles de Gloria Coelho e João Pimenta, a 57ª edição do evento acontece entre os dias 9 e 14 de abril

Naur Cavalcante/Divulgação Rafael Caetano Desfile do estilista Rafael Caetano na 56ª São Paulo Fashion Week, nome também presente nesta edição



Com 29 anos de história exaltando a moda brasileira, a São Paulo Fashion Week se destaca como uma vitrine das produções nacionais para a moda internacional. Sediar esse importante evento confirma a posição de São Paulo como um centro vital para o setor, impulsionando a economia criativa e promovendo o desenvolvimento de marcas brasileiras. A maior semana de moda do Brasil e a mais importante da América Latina acontece na capital de São Paulo entre os dias 9 e 14 de abril. A edição de número 57 do evento tem como tema “Sintonia” e será realizada no Iguatemi São Paulo e no JK Iguatemi.

Esta edição terá lançamentos de marcas já consolidadas no mercado, bem como novos talentos do cenário nacional, incluindo as estreias de Catarina Mina e Reptilia, além do retorno de Aluf, Amapô Jeans, André Lima, Gloria Coelho e Lilly Sarti. Para inaugurar os 27 desfiles, o evento contará com a participação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a primeira de seu gênero criada em uma favela. O encerramento será marcado por um dos desfiles mais aguardados da edição, do estilista João Pimenta. E para finalizar com chave de ouro, o desfile ocorrerá na cobertura do Edifício Martinelli, um dos pontos mais icônicos da cidade de São Paulo.

Confira a programação de desfiles:

Dia 9 de abril

20h – Aluf

Dia 10 de abril

12h – Lilly Sarti

17h – Lino Villaventura

19h – Cria Costura

21h – Reptilia

Dia 11 de abril



10h30 – Patricia Vieira

12h30 – Fauve

14h – Renata Buzzo

15h30 – AZ Marias

17h – Marina Bitu

19h – Silvério

21h – LED

Dia 12 de abril



10h30 – Weider Silveiro

12h30 – Rafael Caetano

14h30 – Catarina Mina

17h – Thear

19h – Walério Araújo

21h – Martins

Dia 13 de abril



10h30 – Gefferson Vila Nova

12h30 – Igor Dadona

14h – Maurício Duarte

17h – Dendezeiro

19h – Forca Studio

21h – André Lima

Dia 14 de abril

11h – Glória Coelho

15h – Amapô Jeans

16h30 – João Pimenta