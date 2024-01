São Paulo recebe acampamento ‘Percy Jackson’ para divulgar a série – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/ Disney Serie Percy Jackson



O acampamento meio-sangue feito para divulgar a nova série da Disney, “Percy Jackson e os Olimpianos” que permite que os fãs se sintam como semideuses no centro de treinamento dos filhos dos deuses e deusas gregos, fez grande sucesso na capital paulista. A Disney+ inaugurou no Parque Villa Lobos a exposição gratuita e em tamanho real, que ficou aberta ao público até este final de semana.

Sobe o número de mortes por dengue no estado de São Paulo

O número de mortes por dengue no estado de São Paulo subiu para quatro. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde as mortes foram registradas entre o dia 1º e 20 de janeiro, sendo duas no município de Pindamonhangaba, uma morte em Bebedouro e outra em Jacareí. Só no primeiro mês do ano, o Estado já registrou 10.728 casos de dengue, superando 2023.

Confusão domina a festa de aniversário da Vai-Vai

A tradicional escola de samba Vai-Vai comemorou seu aniversário de 94 anos com uma festa no Vale do Anhangabaú na noite de sábado. Por volta da meia-noite, no entanto, uma confusão antes do show do grupo Racionais Mc ‘s, uma das atrações convidadas, interrompeu a celebração. A grade que delimitava o espaço da festa cedeu, fazendo com que diversas pessoas sem ingresso pudessem entrar.

Rei Charles III e a princesa Kate Middleton deixaram o hospital

O rei Charles III e a princesa Kate Middleton deixaram o hospital nesta segunda-feira, após terem sido submetidos a cirurgias. O monarca, de 75 anos, foi operado na sexta-feira de uma hipertrofia “benigna” da próstata. A princesa, esposa do herdeiro da coroa britânica William, deixou o mesmo centro médico, duas semanas após ser submetida a uma misteriosa cirurgia abdominal.