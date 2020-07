Série derivada de ‘Game of Thrones’ está a procura de atores

HBO retomou nesta semana a produção de ‘House of Dragons’, ambientada 300 anos antes dos acontecimentos da trama original

Reprodução/HBO Emilia Clarke foi Daenerys Targaryen em "Game of Thrones"



A HBO retomou a produção da série derivada de Game of Thrones nesta semana, e está em busca de atores para compor o elenco. Ambientada 300 anos antes da trama original, House of Dragons explorará o passado da família da personagem Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), queridinha dos fãs da saga, e será baseada no livro Fire & Blood, de George R.R. Martin. As informações são do site Entertainment Weekly.

Embora a emissora não tenha divulgado a sinopse oficial da série, especula-se que a história girará em torno da Guerra Civil dos Targaryen, bastante comentada em Game of Thrones e responsável por dividir território de Westeros da forma como o público o conheceu. Entre os personagens esperados estão o Rei Viserys I, a princesa Rhaenyra Targaryen — que, como Daenerys, controlava os dragões — e seu meio irmão mais novo Aegon II Targaryen, cuja disputa pelo trono degolou a guerra.

House of Dragons terá 10 episódios na primeira temporada, e será produzida por Ryan Condal, de Colony, e dirigida pelo veterano de Game of Thrones Miguel Sapochnik. A série foi anunciada em 2019, logo após o fim da trama original, e está prevista para estrear em 2022.