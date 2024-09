Silvia Abravanel homenageia Silvio Santos em vídeo emocionante com imagens raras: ‘Meu melhor amigo’

Apresentador morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia

Silvia Abravanel prestou uma emocionante homenagem ao seu pai, Silvio Santos, por meio de um vídeo repleto de fotos raras, publicado em seu Instagram. O apresentador morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia, que se desenvolveu após complicações de uma infecção por H1N1. Em sua mensagem, Silvia ressaltou a importância de Silvio em sua vida, descrevendo-o como seu “melhor amigo depois de Deus”. A filha do icônico apresentador expressou sua gratidão pelos ensinamentos que recebeu ao longo dos anos, incluindo as duras lições que o pai lhe impôs. Ela destacou o apoio incondicional que sempre teve dele, refletindo sobre a profunda conexão que compartilhavam. Nos comentários da postagem, muitos fãs se uniram para elogiar a homenagem e relembrar a trajetória de Silvio Santos, que estava afastado das gravações desde 2022 e passou seus últimos dias cercado pelo carinho da família.

