Silvio Santos aparece sem dentadura nas redes sociais para recomendar sua biografia

Escrito por Tiago Ramos e Mattos, a biografia-reportagem é indicada pelo apresentador, sobretudo a partir da página 176; entenda o motivo

Reprodução/Twitter/@excenticko Silvio Santos aparece de maneira inusitada nas redes sociais



Aos 92 anos e com surpreendente vigor, o apresentador Silvio Santos apareceu sem dentadura em um vídeo nas redes sociais. O objetivo da postagem é indicar o livro que trata de sua biografia: “Silvio Santos vem aí”, escrito por Tiago Ramos e Mattos. O “Homem do Baú” elogia a obra e recomenda sua leitura principalmente a partir da página 176, pois, segundo ele, “o Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas”. “É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos”, afirma. Ultimamente, o dono do SBT tem ficado mais recolhido e longe das câmeras – ele nem compareceu ao especial em homenagem aos 60 anos de seu próprio programa, que foi ao ar no último dia 4. Patrícia Abravanel, sua filha, comandou a atração.