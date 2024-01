Snoop Dogg será repórter nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024

Artista terá a função de cobrir os principais acontecimentos na França durante as competições

Reprodução/Instagram/@snoopdogg Snoop Dogg atuará como repórter durante as Olimpíadas



O rapper americano Snoop Dogg está se preparando para uma nova empreitada em 2024. A NBC anunciou na última segunda-feira, 1º, que ele será enviado como repórter para os Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho. O artista terá a função de cobrir os principais acontecimentos na França durante as competições, explorando os pontos importantes do país. Além disso, ele também terá a oportunidade de entrevistar atletas dos Estados Unidos. Em um comunicado divulgado pela NBC, Snoop Dogg expressou sua empolgação com a oportunidade: “Cresci assistindo às Olimpíadas e estou emocionado em ver os atletas incríveis trazendo seu melhor jogo para Paris. É uma celebração de habilidade, dedicação e busca pela grandeza”. O rapper também prometeu trazer seu estilo único para a cobertura dos Jogos. “Cresci assistindo às Olimpíadas e estou emocionado ao ver os atletas incríveis trazerem seu melhor jogo para Paris. É uma celebração de habilidade, dedicação e busca pela grandeza”, afirmou. “Teremos competições incríveis e, é claro, vou adicionar aquele toque Snoop à mistura. Serão as Olimpíadas mais épicas de todos os tempos, então fique ligado e não perca nada”, complementou rapper.