Sony relança trailer de Homem Aranha: Sem Volta Para Casa com a presença dos três heróis

Empresa aproveitou o dia do super herói nos Estados Unidos para relançar o curta com Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

Divulgação/Sony Pictures Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire protagonizaram o filme Homem Aranha: Sem Volta Para Casa



A Sony Pictures relançou nesta quinta-feira, 28, o trailer de Homem Aranha: Sem Volta Para Casa com a presença dos últimos três protagonistas do herói. Nesta versão, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire interpretam de maneira simultânea o personagem da Marvel. Mesmo com o filme já lançado a meses, a empresa norte-americana aproveitou o lançamento do novo trailer para anunciar a disponibilização do longa em DVD, Blu-ray e 4K.

Em seu lançamento, Homem Aranha: Sem Volta Para Casa teve o segundo melhor fim de semana de estreia nos cinemas na história da indústria e arrecadou US$ 1,8 bilhão ao redor do planeta. Agora, após a visualização do novo trailer, é possível notar que tanto Maguire quanto Garfield foram deletados das cenas de combate no trailer lançado antes do lançamento do filme.

Confira o novo trailer: