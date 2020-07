Spotify chega à Rússia e outros 12 países do leste europeu

Expansão adiciona ao catálogo mundial da plataforma músicas e artistas da região

Usuários da plataforma no mundo terão acesso a mais de 100 novas playlists



A plataforma de streaming de música Spotify lançou nesta terça-feira, 14, o serviço na Rússia e outros 12 países do leste europeu: Albânia, Bielorrússia, Bósnia & Herzegovina, Croácia, Cazaquistão, Kosovo, Moldávia, Montenegro, Macedônia do Norte, Rússia, Sérvia, Eslovênia e Ucrânia. Como parte da expansão, músicas de artistas de toda a região entraram para catálogo mundial da plataforma.

Atualmente, o Spotify está presente em 92 países. “Mercados de música em crescimento, como a Rússia, onde a transmissão digital está sendo amplamente adotada e vemos uma oportunidade significativa para a Spotify”, disse Gustav Gyllenhammar, Vice-Presidente de Crescimento de Mercados e Assinantes do serviço de música. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), a Rússia é o 17º maior mercado de transmissão digital do mundo e no ritmo de ser o 10º maior mercado de transmissão digital até 2030.

Cem novas listas de reprodução estão disponíveis aos usuários da plataforma, como Hip-Hop Cannon e New Music Friday Russia, e This Is com artistas russos populares. Listas de reprodução personalizadas do Spotify, como Release Radar, Daily Mix e Discover Weekly, construídas a partir dos hábitos dos assinantes na plataforma, agora também estão disponíveis em russo.

*Com Estadão Conteúdo