Sucesso de bilheteria, ‘Duna: Parte Dois’ chega às plataformas digitais

Estrelado por Timotheé Chalamet e Zendaya, o filme arrecadou mais de R$ 30 milhões nos cinemas brasileiros

Divulgação/WarnerBros Filme 'Duna: Parte 2' narra a história de trajetória de Paul Atreides (Chalamet) e mostra seu aprendizado ao lado de Chani (Zendaya)



Depois de faturar mais de R$ 30 milhões nas bilheterias brasileiras e alcançar 620 milhões de dólares em arrecadação mundial, o filme “Duna: Parte Dois” chega às plataformas digitais nesta terça-feira (16). O longa, estrelado por Timotheé Chalamet e Zendaya, já está disponível para aluguel ou compra nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play, Microsoft e Watch Brasil. Algumas delas oferecem conteúdos exclusivos da saga. Pela Apple TV, por exemplo, será possível ver entrevistas com os atores, o processo de criação da língua do povo Fremen para os filmes, a criação e escolha de localização para os cenários e filmagens, detalhes sobre os figurinos. A Claro TV+ oferece acesso ao conteúdo “An ensemble for the ages”, em que o elenco detalha o processo da gravação, discutem suas histórias e como estas se entrelaçam no novo filme.

Com direção de Villeneuve, “Duna: Parte 2” segue a história de onde seu antecessor parou. O longa de ficção científica narra a trajetória de Paul Atreides (Chalamet) e mostra seu aprendizado ao lado de Chani (Zendaya) e Stillgar (Javier Bardem). Além disso, há novidades no elenco, como Florence Pugh (Princesa Irulan) e Austin Butler (Feyd-Rautha). Após os eventos do primeiro filme, Paul ascende como o messias profetizado pelos Fremen e se envolve em intrigas políticas e religiosas deste povo ao ter que lidar com a escolha de se tornar líder e levá-los a uma guerra, em nome não apenas de sua vingança, mas também pela segurança da galáxia. “Ele está lutando com o que significa se tornar um homem sem um pai ou figura paterna, sem seus amigos e familiares, que foram obliterados pelos Harkonnen. Além disso, com o que significa para um forasteiro ser escolhido, seja por destino ou pelas próprias pessoas, para ser um líder”, comentou Charlamet, sobre o caminho de Paul Atreides.

“Duna 2: Parte Dois” conquistou o público mundial e levou mais de 1 milhão de brasileiros aos cinemas não apenas pela história, mas também pelos cenários deslumbrantes, figurinos elaborados e sequências de ação consideradas eletrizantes. Com aclamação crítica, o longa conquistou 4.5/5 estrelas no Letterboxd e 95% no Rotten Tomatoes. Desta vez, revitalizou, ainda, o interesse pelos livros de Herbert Frank, que agora totalizam 22 milhões de cópias vendidas. A sequência de “Duna” também rendeu conteúdos inusitados nas redes sociais com os memes lotando as timelines dos fãs com Javier Bardem proferindo Lisan al Gaib e vídeos de pets fazendo a vez dos Vermes de Areia.

Assista ao trailer de “Duna: Parte Dois”

Publicado por Carolina Ferreira