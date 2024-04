Taylor Swift começa divulgação de novo álbum no Brasil

Na próxima sexta-feira (19), a loirinha mais amada do mundo, a cantora Taylor Swift, lançará seu novo álbum musical e disponibilizará ele nas plataformas digitais. Intitulado “The Tortured Poets Department”, o 11º projeto da cantora está sendo promovido por uma loja independente de vinil brasileira, localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Eric Discos, que existe desde os anos 70, já expôs um outdoor com a divulgação do álbum, segundo alguns fãs da cantora avistaram na loja, nesta quarta-feira (17). Entre as participações especiais no novo álbum estão Post Malone e Florence Welch, com um total de 16 músicas na versão padrão. O anúncio do novo projeto foi feito durante a cerimônia dos Grammys.

