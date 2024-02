Taylor Swift retoma ‘The Eras Tour’ com show no Japão – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Mario Anzuoni/Reuters Após uma pausa de dois meses, Taylor Swift retoma “The Eras Tour” no Japão.



Hamas propõe um acordo de trégua

O grupo islâmico Hamas propôs um acordo de trégua em três fases a Israel que incluiria a libertação dos reféns sequestrados no último dia 7 de outubro. A proposta é que as três fases tenham duração de 45 dias cada, totalizando 135 dias, sendo a primeira focada na libertação dos reféns mulheres e crianças menores de 19 anos, idosos e doentes.

Minissérie Griselda se torna a produção mais vista

A minissérie Griselda protagonizada por Sofia Vergara, de grande sucesso, foi a produção mais vista da Netflix no mundo inteiro na semana passada. Essa foi a segunda semana da trama no topo do ranking da plataforma de streaming