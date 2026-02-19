Teaser da 3ª temporada de A Casa do Dragão é lançado e promete guerra sem volta

A nova temporada estreia em junho

Divulgação/MAX Cena de "A Casa do Dragão"



Os fãs de Westeros já podem preparar o coração e o estômago porque o teaser da 3ª temporada de A Casa do Dragão finalmente foi divulgado e a sensação é uma só: agora é guerra de verdade.

Depois de uma 2ª temporada marcada por alianças frágeis, traições dolorosas e aquela tensão constante que só o universo criado por George R. R. Martin sabe entregar, o novo material promocional deixa claro que a Dança dos Dragões entrou na sua fase mais brutal.

O teaser não economiza em imagens impactantes: dragões sobrevoando campos em chamas, olhares carregados de ódio e estratégias sendo traçadas nas sombras. A disputa entre os Pretos e os Verdes parece ter ultrapassado qualquer possibilidade de reconciliação.

A série, que é derivada do fenômeno Game of Thrones, continua explorando a guerra civil da Casa Targaryen, mostrando como a ambição pelo Trono de Ferro pode destruir uma dinastia por dentro.

O teaser sugere que o conflito entre Rhaenyra e Alicent deve ganhar novos contornos emocionais. Se antes a guerra era política, agora ela é profundamente pessoal. Cada decisão parece carregar peso histórico e consequências irreversíveis.

A tensão crescente também reforça uma das maiores qualidades da produção: não existe vitória limpa em Westeros. Sempre há um preço.

Desde sua estreia na HBO, a série se consolidou como uma das maiores audiências do canal e um dos carros-chefe do streaming da marca. O lançamento do teaser movimentou as redes sociais e reacendeu o hype global, mostrando que o universo de Westeros continua extremamente relevante anos após o fim de sua série original.

Se a prévia já entrega esse nível de intensidade, a expectativa é de que a 3ª temporada aprofunde ainda mais o caos político e traga batalhas aéreas grandiosas, algo que os fãs vêm pedindo desde o início da produção.

Uma coisa é certa: o fogo está só começando e se o teaser já deixou o público em choque, imagina a temporada inteira.

———

Peaky Blinders ganha trailer de filme na Netflix e promete despedida explosiva de Tommy Shelby

Agora é oficial: o universo de Peaky Blinders está de volta e maior do que nunca. A Netflix divulgou o primeiro trailer do aguardado filme que dará continuidade à história da família Shelby, e a prévia já deixou claro: o jogo ficou ainda mais perigoso.

Depois de seis temporadas marcadas por tensão política, disputas territoriais e o magnetismo absoluto de Tommy Shelby, o longa surge como um capítulo final épico para a saga criada por Steven Knight.

O trailer aposta em uma atmosfera pesada, trilha intensa e planos fechados que reforçam o clima de conspiração. Cillian Murphy retorna como Tommy Shelby, agora em um momento ainda mais complexo da vida do personagem.

A prévia sugere que o filme vai explorar um cenário político mais amplo, possivelmente em meio às tensões que antecedem a Segunda Guerra Mundial. Tommy parece menos impulsivo e mais calculista, mas a chama perigosa continua ali.

Se a série já tinha um ar cinematográfico, o trailer do filme indica uma produção ainda mais grandiosa. Explosões, discursos inflamados e alianças duvidosas dão o tom do que pode ser o confronto definitivo da trajetória dos Shelby.

Há também uma sensação clara de fechamento: o filme não parece apenas uma continuação, mas uma conclusão planejada, uma despedida digna do impacto cultural que a série conquistou ao longo dos anos.

Desde sua estreia, Peaky Blinders virou fenômeno global, influenciando moda, trilhas sonoras e consolidando Cillian Murphy como um dos grandes nomes da atuação contemporânea. A decisão de levar a história para o cinema mostra o peso da franquia e a confiança da Netflix no apelo internacional da marca.

O trailer já movimentou as redes e reacendeu debates sobre o destino de Tommy Shelby: redenção ou tragédia?

Se depender do clima da prévia, vem aí um desfecho intenso, político e emocional, do jeito que os fãs gostam.