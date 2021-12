Thales Bretas publica homenagem a Paulo Gustavo na data de 6 anos de casamento

‘Não posso deixar de me sentir grato e honrado por ter vivido tanto em tão pouco tempo’, diz o médico; ator morreu em maio aos 42 anos

Reprodução/Instagram O ator Paulo Gustavo e o médico dermatologista Thales Bretas casaram-se em 20 de dezembro de 2015 em cerimônia no Parque Laje, no Rio de Janeiro



O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, publicou uma homenagem ao ator em seu Instagram nesta segunda-feira, 20, data em que eles completariam 6 anos de casamento. No post, o médico celebra que seu relacionamento com o ator e diretor tenha contribuído para combater a homofobia e promover a aceitação da homossexualidade na sociedade brasileira. “Sempre que escuto de alguém que nossa união inspirou outras, ou que ajudou famílias a compreender o amor que pode existir entre duas pessoas do mesmo sexo, fico emocionado e realizado! Quando me descobri gay, tinha a sensação que eu não só precisava me aceitar melhor, como deveria ajudar as pessoas a entender que eu queria amar e ser amado como muitos querem e merecem, não importa por quem”, escreveu Bretas na rede social.

O médico também lamentou a morte de Paulo Gustavo, mas agradeceu por ter vivido o relacionamento com o humorista e pelos filhos que adotaram: Romeu e Gael, ambos nascidos em 2019. “O que a vida me deu de mais lindo, me tirou esse ano, como fez em algumas histórias nessa pandemia. Sinto muita saudade, muita tristeza por uma linda e longa história abortada e resumida a um pequeno filme, mas esse filme foi e pra sempre será o mais lindo e eterno extrato de tudo que vivi! Não posso deixar de me sentir grato e honrado por ter vivido tanto em tão pouco tempo”, acrescenta o dermatologista. O ator Paulo Gustavo morreu em 4 de maio deste ano por complicações da Covid-19 após passar quase um mês internado no Rio de Janeiro.