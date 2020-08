The Batman, estrelado por Robert Pattinson, ganha primeiro trailer; assista

O teaser foi divulgado durante o evento DC FanDome, transmitido virtualmente

Reprodução O novo filme do Batman tem Robert Pattinson como protagonista



Você está preparado para assistir “The Batman” sendo estrelado por Robert Pattinson? Na noite deste sábado, 22, o filme do famoso morcego sendo estrelado pelo ator ganhou seu primeiro trailer. O teaser foi divulgado durante o evento DC FanDome, transmitido virtualmente. Veja abaixo. No trailer, o Batman se corresponde com um vilão anônimo, que deixa recados em cartas endereçadas ao herói e em manchas de sangue pela cidade. Pinguim e a Mulher Gato também aparecem na filmagem.