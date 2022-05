Tiago Leifert atualiza estado de saúde da filha: ‘Nesse momento o quadro é estável’

Filha do ex-apresentador e da Daiana Garbin foi diagnosticada com retinoblastoma, um raro tumor nos olhos

Reprodução/Instagram/@tiagoleifert Daiana Garbin e Tiago Leifert gravaram vídeos para incentivar pais a levar os filhos ao oftalmologista



Tiago Leifert e Daiana Garbin atualizaram o estado de saúde de sua filha, a Lua, de um ano de idade. Neste sábado, 7, o ex-apresentador utilizou as suas redes sociais para informar que “é cedo para falar de cura, mas nesse momento o quadro é estável”. “A nossa pequenininha passou por muita coisa. Foram sete sessões de quimioterapia intra-arterial , mais uma cirurgia de braquiterapia, que é uma radiação por dentro do olho (…) Ela se recupera super bem, ela é muito forte e aguenta bem”, afirmou.

Daiana alegou que a pequena vai todos os meses ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac) para realizar o tratamento. “O que deixou a gente muito feliz, porque era o objetivo principal: declarar guerra à doença e vencê-la. Quando a gente consegue que crianças vão ao médico antes do que elas iriam normalmente para olhar o olho, melhor para nós. Cada criança é uma vitória para nós. São mais de cinco crianças que foram diagnosticadas precocemente graças ao vídeo da Lua”, pontuou Leifert. Diagnosticada com Retinoblastoma, a doença é um tumor maligno que se origina nas células da retina – parte responsável pela visão. Geralmente, a doença acomete crianças aos cinco anos de idade. Um reflexo brilhante nos olhos costuma ser o principal sintoma, acompanhado de dor, inchaço na região e estrabismo.