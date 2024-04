Titi Müller passa por cirurgia na coluna e usa redes sociais para pedir boas energias

Apresentadora já havia ficado fora da cobertura do festival Lollapalooza devido a problemas de saúde

Reprodução/Instagram/@titimuller_ Fãs e seguidores mandaram mensagens de apoio e carinho



A apresentadora Titi Müller, ex-Multishow, usou as redes sociais para pedir que seus seguidores enviassem boas energias, pois ela passará por uma cirurgia. Na legenda ela escreveu: “Faz carinha de quem tá ansiosa demais. Vou operar a coluna amanhã, mandem vibes (boas). ‘Gradicida’.” Nos stories compartilhados na tarde desta terça-feira (2), ela já aparecia no hospital e brincou com a vestimenta hospitalar. Nos comentários da publicação, amigos e fãs da apresentadora mandaram mensagens de afeto e carinho. Foi por causa dos problemas na coluna, inclusive, que Tite ficou fora da cobertura do festival Lollapalooza, que aconteceu entre 22 e 24 de março. “Eu fiz um procedimento há três semanas e meia e por isso não pude estar no Lolla”.

