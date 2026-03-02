Todo Mundo em Pânico 6 ganha trailer cheio de referências; assista

O filme promete seguir a receita da franquia de sucesso

Reprodução/Youtube Ghostface no filme Todo Mundo em Pãnico 6



A Paramount Pictures lançou nesta terça (2) o primeiro trailer oficial de “Todo Mundo em Pânico 6”, e sim, é exatamente o nível de absurdo que a gente esperava (talvez até mais).

Vinte e seis anos depois de fugirem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto icônico está reunido novamente: Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy (Anna Faris) e Brenda (Regina Hall). E, claro, eles estão outra vez na mira de um criminoso, porque paz nunca foi uma opção pra esse grupo.

Terror nenhum está seguro

No sexto capítulo da franquia, os personagens se veem cercados por assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais enquanto a trama faz o que sabe fazer de melhor: zoar absolutamente tudo.

Remakes? Viram piada.

Sequências intermináveis? Também.

Requels, prequels, spin-offs? Ninguém escapa.

A proposta é clara: nenhum clichê de terror sobrevive.

E tem mais, os Wayans voltam não só no elenco, mas também no roteiro. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans e Rick Alvarez assinam o texto, enquanto a direção fica por conta de Michael Tiddes. A produção é da Miramax, Original Film e Wayans Brothers, com distribuição da própria Paramount.

Elenco reforçado

Além do quarteto principal, o filme ainda conta com Chris Elliott, Lochlyn Munro, Heidi Gardner, Damon Wayans Jr. e Savannah Lee Nassif, entre outros nomes.

Quando estreia?

Todo Mundo em Pânico 6 chega aos cinemas brasileiros em 4 de junho e promete fazer uma limpa na cultura pop atual, do jeito mais escrachado possível.