Toy Story 5 ganha data de estreia para 2026

Ao todo são 4 filmes já lançados desde o primeiro, em 1995

Divulgação O último filme foi lançado em 2019



Segundou anunciou o site “Variety”, Toy Story 5 vai chegar aos cinemas em 19 de junho de 2026. O novo filme da Pixar foi anunciado no em fevereiro de 2023 e de lá para cá os fãs de Woody e Buzz não aguentavam mais a espera. Em 2022 foi lançado o spin-off Lightyear, que contou um pouco mais sobre a vida do astronauta mais amado do mundo. A franquia chegou a conquistar mais de US$ 3.2 bilhões nas bilheterias mundiais. Todas os filmes da franquia estão disponíveis no Disney+.