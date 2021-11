10 comédias em cartaz em SP para se divertir na retomada do teatro presencial

‘Cada Um Tem o Anjo Que Merece’, Marco Luque interpretando seus personagens de maior sucesso, stand up de Murilo Couto e musical com Claudia Raia são algumas das indicações

Divulgação/Celina Germer Pedro Fabrini está em cartaz na peça 'Cada Um Tem o Anjo que Merece'



Como diria Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência, e nessa volta do teatro presencial, muitas pessoas estão procurando por comédias para matar aquela saudade de sentar na plateia e se divertir. Pedro Fabrini, ator e representante da Cia de Comédia SP, está em cartaz com três peças – “Cada Um Tem o Anjo Que Merece”, “Pagando Bem Que Mal Tem” e “Comédia em Dose Dupla” – e, em entrevista à Jovem Pan, disse que a procura do público pelos espetáculos cômicos está em alta. “É uma alegria imensa poder voltar com o presencial depois de quase dois anos de pandemia. Além dos atores, tem equipe técnica, autores, produtores, uma galera muito grande que ficou sem poder trabalhar nesse período. É incrível poder estar de volta e trazer alegria. O público tem se mostrado muito receptivo, e as pessoas estão, sim, vindo ao teatro, pois é um espaço que está cumprindo todas as normas sanitárias”, afirmou Fabrini.

Trazer leveza nesse início de retomada tem sido especial para Fabrini. “Vivemos em um país cheio de altos e baixos, e esse momento já tem sido tão pesado que levar alegria ao público também nos traz alegria.” O ator contou que no final de uma apresentação foi procurado por uma mulher que estava na plateia: ela disse que a peça trouxe alegria à sua mãe, que não dava uma gargalhada desde a morte do marido. “Esse é o maior pagamento que temos. O que conta para nós é saber que fazemos a diferença e deixamos a vida das pessoas mais leves”, comentou o artista. Esse retorno do público também reflete em bons números de bilheteria, algo fundamental para espetáculos que não possuem grandes patrocinadores. “O que nos mantém em cartaz é a bilheteria, e na pandemia ficamos sem poder trabalhar. Até fizemos apresentações online, mas não foi a mesma coisa. Muitos amigos passaram grandes dificuldades, tivemos de nos juntar para ajudar essas pessoas. A pandemia foi um soco no estômago, mas agora estamos de volta e voltamos com tudo”, enfatizou Fabrini.

Quer dicas de comédia para assistir? Confira abaixo alguns espetáculos que estão em cartaz em São Paulo:

“Cada Um Tem o Anjo Que Merece”

Visto por mais de 100 mil pessoas, o espetáculo conta a história de um casal com problemas no relacionamento que recebe a ajuda de um anjo enviado por Deus. A missão dele é recuperar o amor que existe entre o casal, mas um dos seus maiores desafios acaba sendo conseguir provar que é realmente um anjo. Será que o atrapalhado ser celestial vai conseguir provar para esse casal que o amor ainda existe? A peça já está em cartaz há seis anos e, em 2020, foi um dos seis espetáculos escolhidos para participar da Virada de São Paulo.

Serviço:

Local: Teatro Bibi Ferreira (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931 – Bela Vista – SP)

Temporada: Até 18 de dezembro

Horários: Sábados às 19:30

Preços: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Ingressos: www.sympla.com.br

“Conserto para Dois”

Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello protagonizam a comédia musical “Conserto para Dois”, um espetáculo 100% brasileiro que explora a versatilidade dos artistas, que se desdobram interpretando 12 personagens. A divertida peça conta a história de um famoso escritor de best-seller, Ângelo Rinaldi (Jarbas), que tenta esquecer sua ex, uma diva do cinema internacionalmente conhecida, Luna de Palma (Claudia), em um cruzeiro, mas acaba se deparando com uma sósia da artista no navio. “É uma emoção muito grande voltar ao palco, ter esse reencontro com o público. Estamos planejando esse retorno há algum tempo já. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, emendava novela com teatro. Não estava acostumada a ficar tanto tempo longe da coxia”, comentou Claudia.

Serviço:

Local: Teatro Procópio Ferreira (Rua Augusta, 2.823 – Cerqueira César)

Temporada: Até 28 de novembro

Horários: Sextas-feiras e sábados às 21h sábados; domingos às 19h

Preços: R$ 37,50 e R$ 180,00

Ingressos: www.sympla.com.br

“Marco Luque em: Dilatados”

Interpretando seus personagens de maior sucesso, o ator e humorista Marco Luque estrela o espetáculo “Dilatados”. Na peça, o ator diverte com as façanhas do motoboy paulistano Jackson Faive e do irônico e controverso vegetariano Mustafáry, que diz amar a natureza e os animais – principalmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia. O artista, que já passou pelas atrações “CQC”, “Altas Horas” e “Escolinha do Professor Raimundo”, mostra toda a versatilidade em cena se revezando entre os dois famosos personagens.

Serviço:

Local: Clube Barbixas de Comédia (Rua Augusta, 1129 – Consolação)

Horários: Todas as quintas de novembro, às 21h

Preço: De R$ 60 a R$ 80

Ingressos: www.sympla.com.br

“Pagando Bem Que Mal Tem?”

Para não ter que se preocupar mais com suas dívidas nem com sua mulher, Jonh Lennon Soriano da Silva decide que vai tirar a própria vida. O problema é que ele acaba se deparando com uma repórter de televisão oportunista que propõe televisionar o suicídio e, com isso, começa a conseguir vários patrocínios. A trama pode até parecer densa, mas se trata de uma boa comédia que promete apresentar ao público um final surpreendente.

Serviço:

Local: Teatro Bibi Ferreira (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista – SP)

Temporada: Até 19 de dezembro

Horário: Domingos às 19:30

Preços: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Ingressos: www.sympla.com.br

“Como Ter Sexo a Vida Toda Com a Mesma Pessoa”

Após ficar 9 anos em cartaz e ser assistida por mais de 120 mil pessoas, o espetáculo “Como Ter Sexo a Vida Toda Com a Mesma Pessoa” retorna a São Paulo para uma curta temporada. A atriz Tania Bondezan vive a sexóloga que, com altas doses de humor, ensina a como manter a chama acesa em um relacionamento com uma única pessoa. O texto da argentina Mónica Salvador foi baseado em estudos sobre a vida a dois feitos com sexólogos, psiquiatras e psicólogos. Para o diretor Odilon Wagner, “o texto provoca a gargalhada do público de todas as idades, sem necessidade de golpes baixos”.

Serviço:

Local: Teatro Nair Bello – Shopping Frei Caneca

Temporada: Até 28 de novembro

Horários: Sexta e sábado, às 21h; e domingos, às 18h

Valores: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

“Comédia em Dose Dupla”

Apostando em um humor leve, a peça conta histórias inusitadas envolvendo personagens que já são bem conhecidos. Os atores Vida Vlatt e Pedro Fabrini se dividem entre 10 papéis. Um deles é a Branca de Neve, que no espetáculo aparece em uma versão adolescente rebelde, dando muito problema para sua madrasta. Já Adão e Eva mostram que os problemas de relacionamento estão presentes desde a criação da humidade, e o romântico casal Romeu e Julieta lava muita roupa suja depois de 20 anos de casamento.

Serviço:

Local: Teatro Bibi Ferreira (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 – Bela Vista – SP)

Temporada: Até 17 de dezembro

Horários: Sextas, às 21h

Preços: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Ingressos: www.sympla.com.br

“Comédia Ao Vivo”

Os comediantes Luiz França, Fábio Rabin, Diogo Portugal, Dihh Lopes, Thiago Ventura, Nando Viana e Murilo Couto se revezam no palco em apresentações de cerca de 15 minutos no estilo stand up comedy. No fim do espetáculo, ainda há o “Desafio Comédia Ao Vivo”, no qual os humoristas fazem piadas dos assuntos que foram mais comentados na última semana. O espetáculo já está há 14 anos em cartaz e é um sucesso de público.

Serviço:

Local: Teatro Renaissance (Alameda Santos, 2233, Jardins – São Paulo – SP)

Horários: Sexta-feiras, às 23h59

Valores: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Ingressos: www.sympla.com.br

“Assassinato Para Dois”

Após 10 anos do seu lançamento em Chicago, nos Estados Unidos, a comédia musical “Assassinato Para Dois” chega ao Brasil. Com uma trama de suspense policial que remete às histórias de Agatha Christie, o musical Off-Broadway fala sobre um crime que acontece em uma festa e todos no local se tornam suspeitos. O ator Thiago Perticarrari interpreta o policial que investiga o crime e o ator Marcel Octavio se desdobra nos papéis de todos os suspeitos do assassinado. Além das risadas, o toque de suspense na história promete deixar o público extasiado.

Serviço:

Local: Teatro das Artes – Shopping Eldorado

Temporada: Até 1 de dezembro

Horários: Terça e quartas, às 20h

Preços: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Ingressos: www.sympla.com.br

“Silvio Santos Vem Aí”

Fazendo um recorte da história do apresentador Silvio Santos, vivido por Velson D’Souza, a comédia musical transporta o público para o auditório dos clássicos programas comandados pelo dono do SBT. Em paralelo a isso, é possível conhecer um pouco mais da infância e juventude do empresário Senor Abravanel, que começou como camelô no Rio de Janeiro, passou pelo rádio e se consolidou ao montar sua própria emissora. Celebridades que fizeram história no SBT como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo e Pedro de Lara são homenageados na produção.

Serviço:

Local: 033 Rooftop (cobertura do Teatro Santander)

Temporada: Até 21 de novembro

Horários: Sextas-feiras às 20h30; sábados às 15h30 e às 20h30, domingos às 15h e às 20h

Preços: Setor VIP R$ 180,00 e Setor 2 R$ 75,00

Ingressos: www.sympla.com.br

“Benditas Mulheres”

O universo feminino é explorado nesse cômico espetáculo que enfatiza o quanto pode ser gratificante estar aberto ao diálogo. Em “Benditas Mulheres”, o mundo de três atrizes se une ao de uma camareira nos bastidores de um teatro. Com realidades distintas, essas mulheres vão trocar experiências abordando assuntos do cotidiano e das artes. Além de divertir, a peça busca levantar discussões sobre a importância de se colocar no lugar do outro para se ter mais tolerância e compreensão entre as classes sociais, humanas e culturais. O espetáculo também é uma homenagem aos trabalhadores que atuam nos bastidores dos teatros.

Serviço: