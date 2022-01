22 participantes no ‘BBB 22’? Tadeu Schmidt dá dica e internautas especulam; entenda

Só 20 pessoas estão confinadas na casa até o momento, sendo 10 do grupo Pipoca e 10 do Camarote; apresentador e Boninho dão indícios de que edição contará com 22 brothers

Reprodução/GShow Internautas apostam que dois ex-BBB's devem voltar para o confinamento



O apresentador do “BBB 22“, Tadeu Schmidt, reacendeu a teoria de que a edição deste ano contará com 22 participantes. Em seu Instagram, Tadeu publicou um print da tela de bloqueio de seu celular. Nela é possível ver a data, 22 de janeiro, e o horário, 22h22. “Olho para o celular totalmente por acaso e só vejo 22… O que isso significa?”, questionou o apresentador. Há duas semanas, Boninho, diretor do reality show, também deu a entender que o programa contaria com dois participantes a mais. “Está aí a cadeira elétrica! Os 20 passaram por ai… Falei 20?”, escreveu Boninho na legenda de uma foto. Tadeu comentou: “20?”.

Os internautas já começaram a especular. Alguns acreditam que dois ex-participantes devem entrar em casa. “Eu tenho uma teoria, ele falou que teriam ex-bbbs nessa edição, e pode ser que 2 que forem eliminados possam voltar ao game, assim seriam “22” participantes e “ex-bbb” ao retornarem”, sugeriu um internauta. “Será que vai ter casa de vidro esse ano? Ou será que vão fazer outra dinâmica?”, perguntou outro. Só 20 pessoas estão confinadas no Big Brother Brasil até o momento, sendo 10 do grupo Pipoca e 10 do Camarote. O primeiro paradão da edição será formado neste domingo, 23.