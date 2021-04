4ª temporada de ‘Elite’ ganha data de estreia na Netflix; saiba detalhes

Produção espanhola se destaca por ser uma das poucas da plataforma a ter mais de 3 temporadas

Divulgação/Netflix/12.04.2021 Nova temporada de Elite contará com novos personagens e estreia em junho



A 4ª temporada da série espanhola “Elite” ganhou uma data de estreia para a alegria dos fãs. A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 12, que os novos episódios da produção estarão disponíveis na plataforma a partir do dia 18 de junho. Entre os títulos mais populares do streaming, “Elite” se destaca por ser uma das poucas produções da Netflix a ter mais de três temporadas. Segundo a Variety, somente a 3ª temporada foi vista em mais de 20 milhões de lares ao redor do mundo. Além disso, a 5ª temporada da série já foi confirmada e terá no elenco o ator brasileiro André Lamoglia.

“Elite” se passa em uma fictícia escola chamada Las Encinas, que carrega o título de ser a mais exclusiva do país. A maioria dos alunos são de famílias ricas, mas alguns jovens da baixa renda acabam ingressando na instituição e as diferenças entre eles acabam resultando em assassinatos. A 4ª temporada chega com novos personagens e um deles é o diretor (Diego Martín), um dos empresários mais importantes da Europa, que traz com ele sua esposa e três adolescentes mimados. Além de Diego, entram no elenco os atores Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch.